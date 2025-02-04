Çankaya’da İnşaat Alanında Yangın Çıktı

İNŞAAT ALANINDA YANGIN ÇIKTI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde hala bilinmeyen sebeplerle bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay Yeri Detayları

Yangın, Çankaya’nın Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi’ndeki inşaatı devam eden bir binanın 3. katında başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, zamanla büyüyerek kontrol altına alınması gereken bir duruma geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına hızlıca başladı. Aynı zamanda bölgede ek destek ekipler de görevlendirildi.