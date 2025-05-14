Gündem

Çankırı’da Uçuruma Düşen Kişi Yaralandı

cankiri-da-ucuruma-dusen-kisi-yaralandi

OLAYIN GELİŞİMİ

Çankırı Kalesi’nde saat 23:00 sularında meydana gelen bir olayda, kalede bulunan E.M., birden dengesini kaybederek uçuruma düştü.

KURTARILMA ÇALIŞMALARI

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, E.M.’yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaralı, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

YARALININ SAĞLIK DURUMU

E.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Kötü Haber!

Tehlikeli mesleklerde çalışanların emeklilik taleplerindeki hatalar tespit edildi ve bu sorunu önlemek amacıyla gerekli önlemler alındı. Yıpranma payı ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
Gündem

NATO, Türkiye’yi Güçlü Müttefik Olarak Belirtti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu. Rutte, Türkiye'nin güçlü bir müttefik olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.