Çankırı’da Uçuruma Düşen Kişi Yaralandı

OLAYIN GELİŞİMİ
Çankırı Kalesi’nde saat 23:00 sularında meydana gelen bir olayda, kalede bulunan E.M., birden dengesini kaybederek uçuruma düştü.
KURTARILMA ÇALIŞMALARI
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, E.M.’yi düştüğü yerden kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaralı, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
YARALININ SAĞLIK DURUMU
E.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.