Çankırı’da Uçurumdan Düşen Kişi Yaralı

OLAYIN BAŞLANGICI

Çankırı Kalesi’nde saat 23:00 civarında, kalede bulunan E.M., beklenmedik bir şekilde dengesini kaybederek uçuruma düştü.

YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. E.M., itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda düştüğü yerden kurtarıldı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.