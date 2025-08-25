Cansel Ayanoğlu, Alaçatı’da 150 Bin TL!

CANSER AYANOĞLU YAZ SEZONUNA ALAÇATI’DA GİRDİ

Cansel Ayanoğlu, yeni formatıyla tanınan “Aşkın Gücü” ile birlikte yaz sezonunu Alaçatı’da açtı. Tatil fiyatlarına yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Ayanoğlu, bu kez sahne performansıyla ön plana çıkıyor.

MegaMag’ın haberine göre, Ayanoğlu Alaçatı’daki bir plaj partisinde sahne alarak yapay zekadan destek aldığı şarkıları seslendirdi. Performansı için 1 saatlik sahne başına 150 bin TL kazandığı iddia ediliyor.

TATİL FİYATLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ayanoğlu, daha önce Alaçatı’daki loca fiyatları hakkında “kira bedeli gibi” ifadelerini kullanarak eleştirilerde bulunmuştu. “Denizler halkın, bu rakamlar şaka mı?” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Her paylaşımıyla sosyal medyada konuşulan Ayanoğlu, sahne performansıyla hem müzik hem de dijital kültür alanında önemli bir adım atıyor.