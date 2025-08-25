Gündem

Cansel Ayanoğlu, Alaçatı’da 150 Bin TL!

cansel-ayanoglu-alacati-da-150-bin-tl

CANSER AYANOĞLU YAZ SEZONUNA ALAÇATI’DA GİRDİ

Cansel Ayanoğlu, yeni formatıyla tanınan “Aşkın Gücü” ile birlikte yaz sezonunu Alaçatı’da açtı. Tatil fiyatlarına yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Ayanoğlu, bu kez sahne performansıyla ön plana çıkıyor.

MegaMag’ın haberine göre, Ayanoğlu Alaçatı’daki bir plaj partisinde sahne alarak yapay zekadan destek aldığı şarkıları seslendirdi. Performansı için 1 saatlik sahne başına 150 bin TL kazandığı iddia ediliyor.

TATİL FİYATLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ayanoğlu, daha önce Alaçatı’daki loca fiyatları hakkında “kira bedeli gibi” ifadelerini kullanarak eleştirilerde bulunmuştu. “Denizler halkın, bu rakamlar şaka mı?” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Her paylaşımıyla sosyal medyada konuşulan Ayanoğlu, sahne performansıyla hem müzik hem de dijital kültür alanında önemli bir adım atıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump’tan ABC Ve NBC’ye Sert Eleştiri

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden ABC ve NBC kanallarını "sahte haber" yaymakla itham ederek, bu yayıncıların lisanslarının iptal edilmesini istedi.
Gündem

Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Ordu çevresinde şiddetli yağış, Marmara'nın güneyi ile Ege'de ise güçlü rüzgâr uyarısı yaptı. Güneyde ise sıcaklıkların normalin üzerinde olacağı öngörülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.