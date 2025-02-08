Cansel Elçin, Oğlu Atlas İle Eğleniyor

BEBEKLERİ ATLAS’A KAVUŞMA MUTLULUĞU

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çifti, dört gözle bekledikleri bebekleri Atlas’a kavuşmanın sevincini yaşıyor. 2010 yılında ‘Gönülçelen’ dizisiyle tanışan oyuncu çift, 2020 yılında da evlilik yoluna girmişti. İkili arasındaki yaş farkı uzun süre boyunca magazin basınında gündem olmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden çift, ağustos ayında sosyal medya üzerinden bebek beklediklerini duyurmuştu.

TANISMA HİKAYELERİNİ PAYLAŞTILAR

51 yaşındaki Cansel Elçin ve 34 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat, ‘Bize Kaldı’ adlı YouTube programında tanışma hikayelerini ve ilişkinin nikah masasına nasıl taşındığını anlatmıştı. Cansel Elçin, dizi setinde Zeynep ile tanıştıklarını ifade ederek, “Sette biraz atışıyorduk, Cansel’i pek sevmiyordum. Gıcık ediyordu, benimle çok uğraşıyordu. O dönem aramızda bir şey olmadı. Dizi bittikten yedi yıl sonra tesadüfen karşılaştık. Bir kafeye girdim, baktım oturuyor. Kendi kendime ‘Ay görmese bari’ dedim. Sonra ayıp olmasın diye ‘merhaba’ dedim. ‘Bir kahve içecektik, konu nerelere geldi’ derler ya, aynen öyle oldu…” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Hamilelik dönemi boyunca sık sık objektif karşısında verdikleri pozları Instagram’da paylaşan çift, doğacak bebeklerine özel bir sosyal medya hesabı açmayı da ihmal etmedi. Ünlü çifti, merakla bekledikleri ilk bebekleri Atlas Elçin’i 31 Ocak 2025 tarihinde kucaklarına almış olarak biliniyor.