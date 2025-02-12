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Cansu Tosun: Hedeflerim Asla Bitmiyor

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ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GEÇİŞ DERDİ

Tosun, Almanya’dan Türkiye’ye geçiş süreci ve ailesiyle birlikte yaşadığı hayat hakkında pek bilinmeyen detayları aktardı. Oyuncu, son olarak Almanya yapımı “She Said Yes” filminde yer aldı ve kariyerine yönelik yeni hedefleri hakkında düşüncelerini paylaştı.

KARİYER HEDEFLERİNE DAİR

Kariyer hedefleri hakkında bilgiler veren Tosun, “Kendi adıma söyleyebilirim ki her zaman hedeflerim var oldu. Bu hedefler hiçbir zaman bitmiyor. Aksine beni daha da ötesini hayal etmeye, her seferinde bir adım ileri gitmeye teşvik ediyor. Bana cesaret veriyor.” ifadelerini kullandı.

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