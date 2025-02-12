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Çantada Tehlike: Yüksek Kurşun Tespit Edildi

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PAZARA GİRİŞ YASAKLANAN ÜRÜNLER

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşlar aracılığıyla güvensiz olduğu belirlenen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Yapılan denetimlerin sonucunda, bir çantanın kullanımının sağlıksız olduğu saptandı. Bu istem üzerine, ürünün satışının yasaklanması ve piyasadan toplatılması yönünde karar alındı.

KURŞUN TESPİTİ YAPILDI

Diakakiç markalı okul çantasının içerisinde limit değerlerin üzerinde kurşun bulunduğu doğrulandı. Bu durum, ürünün güvenlik standartlarını karşılamadığını ve tüketiciler için tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Bakanlık, gerekli işlemleri başlatarak bu ürünün piyasadan çekilmesini sağlıyor.

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