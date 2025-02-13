Cari Açık 2024 Rakamı Açıklandı

CARI DENGE AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ve 2024 yılına ait cari denge istatistiklerini paylaştı. Aralık ayında cari denge 4,65 milyar dolar açık verdi ve 2024 yılı cari açığı 9,97 milyar dolar olarak belirlendi. Önceki yıl cari açık 39,87 milyar dolar seviyesindeydi. Orta Vadeli Program’da 2024 için cari açığın 22 milyar dolar olacağı öngörülüyordu.

DIŞ TİCARET DENGESİ VE HİZMETLER DENGESİ

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 2024’te 56,3 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62 milyar dolar ve 72 milyon dolar fazla sağladı. Ancak birincil gelir dengesi 15,8 milyar dolar açık verdi.

YATIRIMLARDAKİ DÜŞÜŞLER

Doğrudan yatırımlarda aralıkta 1,1 milyar dolarlık bir azalma gözlemlenirken, 2024’ün tamamında toplamda 4,6 milyar dolarlık bir çıkış kaydedildi. Portföy yatırımları aralıkta 1,48 milyar doları bulurken, 2024 yılı toplamında 11,7 milyar dolarlık çıkış yaşandı.

KAYNAĞI BELİRSİZ GİRDİLER

Kaynağı belirsiz para giriş ve çıkışlarını gösteren net hata noksan kalemi 2024 yılı itibarıyla 12,7 milyar dolar açık verdi.