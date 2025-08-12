Cari Açık Hızla Yükseldi, TCMB Belirtti

HADİSELERİNE GÖRE CARİ İŞLEMLER HESABI AÇIK VERİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ait ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Bu verilere göre, haziran ayında cari işlemler hesabı 2 milyar dolar açık vermiş bulunuyor. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti. Mayıs ayındaki cari işlemler hesabı ise 684 milyon dolar açık göstermişti.

CARI AÇIKTA YILLIK RAKAMLAR

Haziran ayında yıllık cari açık yaklaşık 18,9 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 63,3 milyar ABD doları seviyesine ulaşmış bulunuyor. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,1 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 0,1 milyar ABD doları açık gösterdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 5 milyar 989 milyon ABD doları olmuştur; bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kalemlerinden sağlanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 875 milyon ABD doları ve 5 milyar 15 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

YATIRIMLAR VE REZERV DURUMU

2025 yılı Haziran ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar ABD doları, krediler 21,1 milyar ABD doları ve ticari krediler 4,5 milyar ABD doları katkı sağladı. Ancak net portföy yatırımları 4,0 milyar ABD doları ve net efektif ile mevduatlar 12,3 milyar ABD doları negatif etkiledi. Bunun yanı sıra, Merkez Bankası’nın döviz cinsinden net rezerv azalışı 20,3 milyar ABD doları olarak kaydedildi.