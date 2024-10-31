Cari Açık Oranı Düşüyor

YILLIK CARİ AÇIKTA DAHA İYİ GÖRÜNTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, “Yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz” dedi. Şimşek, sosyal medya üzerinden sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktardı.

DIŞ TİCARET DENGESİNDEKİ GELİŞMELER

Şimşek, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik. Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti. İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ AÇIK HEDEFLERİ

Bakan Şimşek, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracaklarını, yüksek katma değerli üretime odaklanacaklarını ve enerjideki dışa bağımlılığı azaltacaklarını belirtti. Şimşek, bu politikalarla program hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceklerini ifade etti.