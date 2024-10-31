Cari Açık Üzerine Şimşek’in Değerlendirmesi

Dış Ticaret Dengesindeki İyileşme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayı itibarıyla yıllık dış ticaret dengesinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdiğini aktardı. Bu durum, ekonomik dengelerin yeniden yapılandığına işaret ediyor.

Turizmdeki Artış

Bakan Şimşek, ayrıca ilk üç çeyrekteki ziyaretçi sayısının yıllık %8,3 artarak 48,3 milyona ulaştığını, turizm gelirlerinin ise %6,6 artışla 46,9 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bu büyüme, özellikle ekonomik istikrar ve turizm sektörünün kuvvetlenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cari Açık Beklentisi

Bu olumlu gelişmelerin, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte %1’in altına çekilmesini sağlayacağını öngördüklerini ifade eden Şimşek, “Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime odaklanacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla sürdürülebilir cari dengeyi kalıcı hale getireceğiz” dedi. Bu ifadeler, gelecekteki ekonomik hedeflerin çerçevesini çiziyor.