carlos-cuesta-dan-taraftara-mesaj

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ CUETA

Galatasaray, Belçika’nın Genk takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Carlos Cuesta’yı 8 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Kulüp ayrıca oyuncuya 3,5 yıl süresince toplamda 5.3 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılı renklere katıldığı resmi imzanın ardından Galatasaray YouTube Kanalı’na açıklamalarda bulundu.

CUETA’NIN GALATASARAY’A HAYRANLIĞI

Cuesta, Galatasaray’a transfer olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. “Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarlarımız için yüzde yüzümü verebilirim,” şeklinde konuştu. Ayrıca, transfer öncesinde Davinson Sanchez ile yaptıkları sohbeti de paylaşarak, “Bana, ‘Buraya gel, Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsın’ dedi,” ifadelerini kullandı. Cuesta, Galatasaray’da milli takım arkadaşını bulacak olmanın da kendisi için önemli bir duygu olduğunu dile getirdi.