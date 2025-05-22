Çatıdan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

DÜŞME OLAYI VE SONUÇLARI

Balıkesir’in Edremit ilçesi, Tahtakuşlar Mahallesi’nde H.K.’ye ait oluk sistemleri işletmesinde çalışan T.Ö. (13), 2 katlı bir evin çatısında çalışırken dengesini kaybetti. Bu kaza sonucunda çocuk, yan tarafta bulunan binanın bahçesine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan T.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, gerçekleşen olayla ilgili bir soruşturma başlattı.