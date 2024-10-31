Cavaliers, Lakers Karşısında Galip Geldi

NBA’DE CAVALIERS GALİBİYETİ

NBA’e 11 mücadeleyle sürülmeye devam edildi. Lakers’ı evinde ağırlayan Cavaliers, Evan Mobley’nin 25 sayı, 5 ribaunt, Donovan Mitchell’ın 24 sayı, 7 asist ve Jarrett Allen’ın 20 sayı, 17 ribauntluk etkileyici performansları sayesinde galibiyete ulaştı.

LAKERS İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

Lakers, bu maçla birlikte sezonun ikinci yenilgisini yaşadı. Takımın yıldız oyuncusu LeBron James, karşılaşmayı 26 sayı, 6 ribauntla tamamladı. Diğer bir yıldız oyuncu Anthony Davis ise 22 sayı, 13 ribaunt ile sahadaki yerini aldı. Böylece Lakers, zorlu bir mücadelede toplam 44 sayı üretirken, Cavaliers rakiplerine karşı mükemmel bir performans sergileyerek galip geldi.