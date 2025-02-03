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Spor

Cavaliers’tan Üst Üste 4. Galibiyet!

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MAÇ SONUÇLARI VE CAVALIERS’IN PERFORMANSI

NBA’de 5 karşılaşma gerçekleştirilirken, Doğu Konferansı’nda lider konumda bulunan Cavaliers, Mavericks’i ağırladı. Cavaliers, mücadelede 8 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaşmasıyla dikkat çekerek art arda 4 galibiyet alarak sezonun 40. galibiyetine ulaşmış oldu.

SKORU BELİRLEYEN OYUNCULAR

Cavaliers’ta Sam Merrill, 27 sayıyla maçın en skoreri olurken, Evan Mobley 22 sayı, 11 ribaunt ve Darius Garland ise 17 sayı, 10 asistle “double-double” performansı sergiledi. Mavericks tarafında ise Jaden Hardy, 21, Dante Exum ise 14 sayı üretmesine rağmen, bu sayıların sezonun 24. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

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