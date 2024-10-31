“Çay İçerken Hayatı Bir Anda Sönüverdi”

HAYATINI DEĞİŞTİREN AN

Hatay’da ikamet eden Nurhayat Taşçı, evinin bahçesinde çay içerken bir kaza yaşadı. “Bardak elimden yere düştü ve hayatım saniyeler içinde karardı.” diyen Taşçı, ani gelişen bu olayın ardından zor bir süreçten geçmek zorunda kaldı.

YAŞAM MÜCADELESİ

Ameliyat sonrası yeniden hayata tutunan Taşçı, şu an sol kolunu kullanabiliyor. Ancak buna rağmen “Hayatımı idame ettirmekte güçlük çekiyorum.” açıklamasıyla, günlük yaşamında karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor. Yaşadığı bu olay, onun hayatında derin bir etki bıraktı ve normal yaşantısını sürdürmesini oldukça zorlaştırdı.