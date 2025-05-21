Çay Ocağında M.A., Ç.A.’yı Bıçakladı

OLAY YERİ VE SALDIRI

Olay, Demircioğlu Caddesi’ndeki bir çay ocağında gerçekleşti. İddiaya göre, çay ocağında oturan M.A., bu sırada bölgeden geçen ve husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı.

ÇEVREDEKİ MÜDAHALE

Saldırı sırasında, çevredeki vatandaşlar anında müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. M.A. ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu esnada, saldırgan Ç.A. ise polis ekiplerine teslim oldu.

POLİSİN İNCELEMESİ

Olayın ardından güvenlik güçleri, detaylı bir inceleme başlattı. Saldırının nedenleri ve diğer ayrıntılar araştırılıyor.