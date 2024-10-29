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Caydırıcı Ceza Düzenlemesi Geliyor

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KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Beştepe’de gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, cezaevinde geçirilen sürelerle ilgili önemli bilgiler verdi. Tunç, “2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da denetimli serbestlik hiç yatarı yok” diye belirtti.

CEZA SÜRELERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Tunç, mevcut uygulamayı gözden geçirerek, “Biz diyoruz ki, şimdi burada bir oran getirelim; 2 yılın altındakiler de cezaevinde belli bir süre kalabilsin” ifadesini kullandı. Ayrıca, “O da oranla olacak, 1 ay ceza alan daha az, 2 ay ceza alan biraz daha fazlası, 3 ay ceza alan biraz daha fazla” şeklinde ekledi. Bu değişikliklerin, ceza uygulamalarında daha caydırıcı olacağını vurguladı.

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