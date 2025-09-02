Çayırova’da Avukata Saldırı Gerçekleşti

ÇAYIROVA’DA SALDIRIYA UĞRAYAN AVUKAT

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde avukat Ömer Çiftçi, gerçekleştirdiği haciz işlemi sırasında saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HACİZ İŞLEMİ SIRASINDA GELEN SALDIRI

Alınan bilgilere göre, Avukat Ömer Çiftçi, borcundan dolayı M.İ.K’nın Akse Mahallesi’ndeki evine haciz işlemi yapmaya gitti. Haciz sürecinde, M.İ.K. tarafından saldırıya uğrayan avukat, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞİKAYET VE DARP RAPORU

Olayın yaşanmasının ardından Kocaeli Barosu yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi üyeleri, olay yerine intikal etti. Avukat Çiftçi, olaydan sonra beraberindekilerle hastaneye giderek darp raporu alıp, şüpheli hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.