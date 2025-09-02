Çayırova’da Avukata Saldırı Olmuş

HACİZ İŞLEMİ SIRASINDA SALDIRI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde avukat Ömer Çiftçi, borcundan dolayı haciz işlemi yapmak üzere gittiği evde saldırıya uğradı. Haciz işlemi sırasında M.İ.K. adındaki şüphelinin saldırısına maruz kalan avukat, hemen olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüphelinin gözaltına alınmasını sağladı.

OLAY YERİNDE GÖRÜŞMELER

Edinilen bilgilere göre Avukat Ömer Çiftçi, Çayırova ilçesinin Akse Mahallesi’nde bulunan bir evde haciz işlemini gerçekleştirmek için harekete geçti. Saldırıdan sonra, olay yerine intikal eden Kocaeli Barosu yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi üyeleri de durumu yerinde görmek üzere olay yerine geldiler.

ŞİKAYET VE SORUŞTURMA

Avukat Çiftçi, destek verenleriyle birlikte hastaneye giderek darp raporu alırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatmak üzere şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci de başladı.