Gündem

Çayırova’da Avukata Saldırı Olmuş

cayirova-da-avukata-saldiri-olmus

HACİZ İŞLEMİ SIRASINDA SALDIRI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde avukat Ömer Çiftçi, borcundan dolayı haciz işlemi yapmak üzere gittiği evde saldırıya uğradı. Haciz işlemi sırasında M.İ.K. adındaki şüphelinin saldırısına maruz kalan avukat, hemen olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüphelinin gözaltına alınmasını sağladı.

OLAY YERİNDE GÖRÜŞMELER

Edinilen bilgilere göre Avukat Ömer Çiftçi, Çayırova ilçesinin Akse Mahallesi’nde bulunan bir evde haciz işlemini gerçekleştirmek için harekete geçti. Saldırıdan sonra, olay yerine intikal eden Kocaeli Barosu yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi üyeleri de durumu yerinde görmek üzere olay yerine geldiler.

ŞİKAYET VE SORUŞTURMA

Avukat Çiftçi, destek verenleriyle birlikte hastaneye giderek darp raporu alırken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatmak üzere şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci de başladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Stada Usulsüz Seyirci Sokulduğu Belirlendi!

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası usulsüz seyirci sokan iki kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gündem

Alevler, 3 Evi Yok Etti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir aracın alev alması sonucu yangın, çevredeki 3 eve de sıçradı. Ayrıca 1 traktör ve 2 tarım aracı da zarar gördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.