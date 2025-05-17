ÇAYKUR 2025 Yaş Çay Kampanyası Başladı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yaş çay kampanyasının başladığını duyurdu. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin yaş çay ürünlerini almak amacıyla 49 fabrikanın ve tüm ekibin yeni sezona hazır olduğu vurgulandı. Kampanyanın açılışı, Sahil Camii’nde mevlit okutularak gerçekleştirildi.

ALIM SÜREÇLERİ İÇİN GEREKEN ÖNLEMLER

Başlangıcı duyurulan kampanya ile ilgili açıklamada, alım süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla yapılacak faaliyetlerin kurum tarafından belirlendiği ve gereken önlemlerin alındığı ifade edildi. “ÇAYKUR olarak yalnızca birinci sürgünde değil, tüm yaş çay sürgünlerinde üreticilerimizin yanında yer alacağımız hepimizin malumudur” denildi. Üreticilere, alım sürecinin kolaylaştırılması adına ÇAYKUR tarafından yapılacak bildirimlere dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

BOŞ BEREKETLİ BİR SEZON DİLEĞİ

Açıklama, yaş çay kampanyasının gelenek haline gelen başlangıcının, öncelikle üreticiler ve bölgemiz için hayır getirmesini temenni etti. Ayrıca, tüm üreticilere bol bereketli bir sezon diledi.

RİZE’NİN MARKA DEĞERİ

Vali İhsan Selim Baydaş, etkinliğin ardından gazetecilere verdiği demeçte Rize’nin önemli marka değerinin çay olduğunu dile getirdi. Baydaş, kampanya döneminin hayırlı olmasını dileyerek, “Yağmur ve çay, Rize için Cenâb-ı Allah’ın büyük bir nimeti. Yağmur ve çay rahmeti olmadan Rize’yi tarif edemeyiz,” şeklinde konuştu. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya ile beraber, havaların müsait olduğu ölçüde vatandaşların çaylarını keserek süreci başlatacakları belirtiliyor.

ÇAY BÖLGEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çayın bölge ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Alim, “Çay bölgemiz için her şey. Don nedeniyle biraz erteleme oldu ama çayda bir sıkıntı yok. Aynı rekolteyi muhtemelen hemen yine yakalayacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca kar yağışının kaliteli ve sağlıklı bir çay üretileceği beklentisini artırdığına dikkat çekti. “Kampanyamızın bayram havasında sağlıklı, mutlu, huzur içerisinde bol bereketli olmasını dilerim” diyerek kampanyanın başladığını belirtti.

HASAT İÇİN BEKLENEN DÖNEM

Kampanyanın erken açıldığını belirten Alim, “Sanırım bir hafta sonra ancak başlayabilecek, o anlamda şimdilik aceleye gerek yok ama yine de hasat olgunluğuna gelen çayların bir an önce toplanmasında fayda var” dedi.