Çaykur Rizespor’dan Prim Açıklaması Geldi

ÇAYKUR RİZESPOR’DAN PRİM DUYURUSU

Çaykur Rizespor, Pazartesi günü kendi sahasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde primle ilgili bir açıklama yaptı. Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır imzasıyla yapılan duyuruda, prim uygulamasının Galatasaray maçına özgü olmadığı belirtildi. “Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi…” mesajı verilerek, önceden belirlenen şartlar çerçevesinde hareket edileceği ifade edildi.

ÖZEL PRİM UYGULAMASI YOK

Açıklamada, “Galatasaray maçında sezon başında belirlenen şartlarda, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi prim uygulaması yapılacaktır.” denildi. Ayrıca, sosyal medyada yer alan “Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespit edilerek yasal işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

HAZIRLIKLAR TAMAM, DESTEK BEKLENİYOR

Çaykur Rizespor’un tüm hazırlıkları tamamlandığı ve kampa girdiği aktarıldı. Takım, zorlu lig yarışında alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak için kazanmak zorunda olduğu bir mücadeleye çıkacağını bildirdi. Takımda sarı kart cezalısı olan Dal Varesanovic ve Samet Akaydin ile sakatlığı devam eden Eray Korkmaz dışında eksik oyuncu bulunmadığı ifade edildi. Taraftarlardan maç boyunca destek olmaları istendi. Açıklamada, “Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadesine yer verildi.