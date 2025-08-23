CBO, 4 Trilyon Dolar Açık Kapatabilir

GÜMRÜK VERGİLERİNİN MALİ ETKİLERİ

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Başkan Donald Trump’ın son dönemlerde uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin mali etkileri hakkında güncel bir analiz yayımladı. Bu rapor, ithal mallara uygulanan vergilerin 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığını ortaya koyuyor.

Tahminler ve Bütçe Açığı İyileşmesi

CBO’nun tahminlerine göre, 6 Ocak–19 Ağustos 2025 tarihleri arasında devreye giren yüksek tarifeler, 2025–2035 döneminde birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltabilir. Böylece toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesi bekleniyor.

Önceki Projeksiyonlarla Karşılaştırma

Haziran ayında yayımlanan önceki analizde bu rakamlar daha düşüktü. CBO, tarifelerdeki son değişikliklerin etkisiyle yeni tahminlerin önceki projeksiyonları aştığına dikkat çekti.

Ekonomik Büyüklük ve Riskler

Analizde, tarifelerin ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, yüksek vergilerin kısa vadeli bütçe avantajı sağlasa da uzun vadede ticaret hacmini daraltabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.