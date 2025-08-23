CBO’nun Tahmini: 4 Trilyon Dolar İyileşme

GÜMRÜK VERGİLERİNİN MALİ ETKİLERİ

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, Başkan Donald Trump’ın son zamanlarda hayata geçirdiği gümrük vergilerine dair güncel bir analiz yayımladı. Rapor, ithal mallara uygulanan vergilerin 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, maliyette yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir etki yaratıyor.

TAHMİNLERDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER

CBO’nun hesaplamalarına göre, 6 Ocak–19 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak yüksek tarifeler, 2025–2035 döneminde birincil bütçe açıklarını 3.3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını ise 0.7 trilyon dolar azaltabilecek. Bu nedenle toplamda 4 trilyon dolarlık bir bütçe açığı iyileşmesi bekleniyor. Haziran ayında yayımlanan önceki tahminlerin daha düşük olduğu belirtiliyor ve CBO, tarifelerdeki son değişikliklerin etkisiyle yeni öngörülerin önceki projeksiyonları aştığını ifade ediyor.

EKONOMİK BÜYÜKLÜK VE RİSKLER

Analizde, tarifelerin ekonominin genel büyüklüğü üzerindeki etkisinin dikkate alınması gerektiği de vurgulanıyor. Uzmanlar, yüksek gümrük vergilerinin kısa vadede bütçeye fayda sağlasa da, uzun vadede ticaret hacmini daraltabileceği konusunda uyarıyor.