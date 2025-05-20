Cebinden 76 Milyar Lira Çıktı

2024 YILINDA PARA CEZASI HEDEFİ AŞILDI

Hazine’nin verilerine göre, 2024 yılında bütçede belirlenen 100 milyar liralık para cezası gelir hedefi aşılmış ve yıl sonunda 155,5 milyar liralık tahsilat gerçekleşmiş. 2025 yılının ilk dört ayında bu hedefin yarısına ulaşılırken, yılın tamamında para cezalarından 245,4 milyar liralık rekor bir gelir bekleniyor.

VERGİ YÜKÜ ARTIYOR

Ocak-nisan döneminde sosyal destek harcamalarındaki daralmaya rağmen, faiz giderleri yüzde 100’den fazla artarak 724,6 milyar liraya ulaşmış. Bu durumun bütçeye ek yük getirdiği değerlendirildiğinde, vergilere yönelik artış da dikkat çekiyor. Çalışanların maaşlarından kesilen Gelir Vergisi, yıllık bazda iki katına çıkarak 666,3 milyar liraya ulaşmış. Vergi kalemleri arasında en büyük sıçramalar Katma Değer Vergisi (%57,9), Damga Vergisi (%59,3) ve harçlar (%60) oranında görülüyor. Kurumlar Vergisi’ndeki artış ise yüzde 11,3 seviyesinde kalmış.