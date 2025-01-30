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Çekimin Ertesi Günü Oğullarına Kavuştu

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ÇİFTİN BEBEK HEYECANI SOSYAL MEDYADA DOLUP TAŞIYOR

Çiftin bebek heyecanını ortaya koyan fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü. Fotoğraf çekiminin ardından sadece 24 saat içerisinde oğulları dünyaya geldi. Yusuf Yazıcı, oğlunun elini tuttuğu anı “29.01.2025” notuyla paylaştı.

HAMİLE POZLARINA YOĞUN İLGİ

Aylardır beklenen bu süreçte, çiftin hamile pozlarına sosyal medya üzerinden yoğun bir beğeni yağdı. Kullanıcılar, paylaşımları ilgiyle takip etti, güzel yorumlar ve beğenilerde bulundu.

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