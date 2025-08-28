Çekmeköy’de Kafede Kanlı Saldırı! Tuncay Meriç Hayatını Kaybetti

OLAYIN YAŞANDIĞI AN

Saat 21.00 civarında, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’ta bulunan bir kafede önemli bir olay meydana geldi. Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri intikal etti.

TUNCAY MERİÇ’İN DURUMU

Acil sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Tuncay Meriç’in başından vurularak ağır yaralandığı belirlendi. Meriç, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.

Olayı gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaştaki bir kişi yanındaki kişiye silah doğrultarak ateş etti. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım” şeklinde ifade etti.