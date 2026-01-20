Çekya Başbakanı Babis: Grönland Üzerindeki Tartışmalar Devam Ediyor

cekya-basbakani-babis-gronland-uzerindeki-tartismalar-devam-ediyor

ÇEKYA BAŞBAKANI GRÖNLAND SINAVINDA BİRİKİYOR

Başkent Prag’da gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yapılan basın açıklamasında, Başbakan Babis, Grönland ile ilgili sorulara yanıt verdi. Grönland’a destek verip vermeyecekleri konusunda net bir yanıt veremeyeceğini ifade eden Babis, “Hayır, bunu söyleyemem. Neden söyleyeyim ki NATO içinde liderin ABD olduğunu belirtiyoruz ve bu tür çatışmalar ters etki yaratır. Bir anlaşmaya varmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Babis, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’la ilgili Rusya ve Çin konusundaki görüşlerini ise “yerinde” olarak değerlendirdi. Aynı zamanda, “Bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bildiriler hiçbir anlam ifade etmiyor” diyerek durumu eleştirdi. Babis, Çek basınında yer alan haberlerde konuşmasının yansımasını da eleştirdi.

ÇEKYA GRÖNLAND’I SAVUNAMAZ MI?

Haberlerde ise, Babis’in sözleri “Babis: Çekya Grönland’ı savunamaz” başlığıyla verildi. Babis, ABD merkezli bir sosyal medya platformundan bu haberi “manipülasyon” olarak nitelendirdi. Grönland’ın Danimarka’nın özerk bir bölgesi olduğunu hatırlatan Babis, “Ancak biz bildirileri değil, diyaloğu savunacağız. Dış politika, sosyal medyada en güçlü açıklamayı kimin yapacağıyla değil diplomasiyle ilgilidir” dedi.

ABD’DEN GRÖNLAND’A YENİ YAKLAŞIM

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ulusal güvenlik açısından Grönland’a duyduğu ihtiyacın önemine değinerek, “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” belirtmişti. Washington’da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerin ardından temel anlaşmazlıkların devam ettiği ve ABD’nin Grönland’ı alma arzusunun açıkça gözlemlendiği ifade edildi. Danimarka, müttefikleriyle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini arttırmak amacıyla adımlar atma çağrısında bulundu. Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland’a göndereceklerine dair açıklamalarda bulundu.

TRUMP’TAN GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, Grönland’ı almak istemediklerini belirten Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri getireceğini belirtti. Bu ülkeler için 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı, 1 Haziran 2026’dan sonra bu oranın yüzde 25’e yükseltileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Grönland’ın alınmasına dair bir anlaşma sağlanana kadar vergi oranının bu düzeyde kalacağı da bildirildi.

