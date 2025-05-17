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“Celal Şengör’e Hapis İstendi!”

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir iddianame düzenledi.

ŞENGÖR’ÜN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in aktarımına göre, Başsavcılık, Şengör’ün “Türkiye uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQ’su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde geri zekalı bir millet konumundasınız” şeklinde sarf ettiği ifadeleri nedeniyle “Türk Milletini Alenen Aşağılama” suçlamasını yöneltti.

AÇIKLAMALARINI YAPTI

Şengör, konuya dair başlatılan soruşturmada verdiği ifadesinde sarf ettiği sözlerin hakaret amacından uzak olduğunu ve bilimsel verilere dayandığını belirtti.

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