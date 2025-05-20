Çelebi, Hindistan’da Dava Açtı

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATILDI

Hindistan’daki dokuz havalimanında yer hizmetleri veren Türk firması Çelebi, güvenlik izninin iptali sebebiyle Hint hükümetine karşı hukuki eylemler başlattı. Çelebi’nin güvenlik izni 2022 Kasım ayında beş yıl süresince yenilenmişti. Bu süreçte, şirketin Hindistan’daki 3.791 çalışanı bireysel güvenlik taramasından geçerek onay aldı. Ancak, Hindistan ile Pakistan arasındaki jeopolitik gerilimlerin artması ve Türkiye’ye yönelik olumsuz kamuoyunun etkisiyle Çelebi’nin çalışma izinleri iptal edildi.

ULUSAL GÜVENLİK GEREKÇESİ

Financial Times’ın haberine göre, Hint hükümeti bu iptali “ulusal güvenlik” sebebiyle aldığını belirtiyor. Fakat Çelebi, bu kararın siyasi bir arka plana sahip olduğunu ve şirketin Türk hükümetiyle doğrudan bir ilişkisi bulunmadığını savunarak hukuk yoluna başvurdu. Şirket, %65 oranında küresel yatırımcılar tarafından sahip olunan bağımsız bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, Ankara’nın dış politika kararlarının işletmeye yansıtılmaması gerektiğini ifade ediyor.

EMALES İÇİN KARAR BEKLENİYOR

Dava süreci sürerken, jeopolitik durumun özel şirket sözleşmelerine ne derece etki edeceğine dair emsal niteliğinde bir kararın verilmesi bekleniyor. Mahkemenin, uluslararası sözleşme hukukuna uygun hareket edip etmeyeceği veya Hindistan’daki siyasi hava ve kamuoyu baskısının ağır basıp basmayacağı merak ediliyor. Bu süreçte, Hint televizyonları ve sosyal medya kamuoyu oluşturma konusunda önemli bir rol üstleniyor.

ÇELEBİ HAVACILIK’TAN AÇIKLAMA

Çelebi Havacılık, konuya dair yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hindistan’daki tüm operasyonlarımızı yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütmekteyiz. Ulusal güvenlik gerekçesiyle alınan kararın ardından, Hindistan’daki yetkili kurumlarla yakın iş birliği içinde süreci takip ediyoruz. Küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde hem yerel mevzuata hem de uluslararası standartlara tam uyumla hareket ediyoruz.”