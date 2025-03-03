Çelik: Herhangi Bir Pazarlık ve Taviz Yok

TOPLANTI DETAYLARI VE GÜNDEM

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki bu önemli toplantı saat 15.25’te başladı. Toplantı sırasında, Parti Sözcüsü Ömer Çelik bazı değerlendirmelerde bulundu. Çelik’in ifadelerine göre, gündem maddeleri arasında Ramazan ayında düzenlenecek etkinliklerle ilgili sunumlar bulunuyor. Ülkenin her köşesinde, her evde vatandaşlarla olma hedefiyle bir eylem planı hazırlanıyor ve bunun Genel Başkan’ın onayına sunulacağı belirtildi.

TERÖR SORUNUNA YAKLAŞIM

Çelik, değerlendirmelerini dikkatlice yaptıklarını vurgulayarak, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti. Terörsüz bir Türkiye oluşumu için gereken çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Çelik, “Ülkemizde Türkiye açısından bir terör istemediğimiz gibi Suriye’de ve Irak’ta herhangi bir terör tehdidi ve oluşumlarını istemediğimizi ortaya koymuş oluyoruz” dedi. Terör örgütlerinin silah bırakmasının, lağvedilmesinin ve özellikle Irak ve Suriye’deki tüm uzantılarının feshedilmesinin temel yaklaşımlarından biri olduğunu belirtti. Çelik, geçmişte bu süreçlerin sabotaj edildiğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, bazı devletlerin bölgedeki terörün sona ermemesi için sabotaj yapabileceğini ifade etti.

DEĞERLER KONUSUNDA PAZARLIK YOK

Çelik, bazı siyasilerin devletin süreçler karşısında hangi tavizi verdiği hakkında konuştuğunu da vurguladı. “Devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir al-ver pazarlığı yoktur” diyerek bu konuda kararlılık sergiledi. Toplumsal sorunların çözümünde daha fazla demokrasi ve sivil siyasetin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bazı çevrelerin şehit ailelerine karşı yanlış söylemlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı’nın ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle birlikte gerçekleştirdiğini aktararak, şehitlerin vatan için verdikleri fedakarlığı asla unutmadıklarını vurguladı. “Tek vatan, tek millet, tek bayrak” anlayışının daima yol gösterici olacak olduğunun altını çizdi.