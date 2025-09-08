“Çelik Kubbe 86 Milyona Hizmet Edecek”

Ankara’da siyasetin gündemi oldukça yoğun. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programında söylenen “Çelik Kubbe milleti mi yandaşı mı koruyacak?” sözlerini eleştiren Erdoğan, açıklamalarında dikkat çeken noktaları vurguladı.

ŞEHİTLERİMİZİN RUHUNA FATİHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, bu sabahki hain saldırıda şehit düşen kahraman emniyet mensuplarını anarak başladı. “Ekranları başında, radyo kanallarında ve sosyal medya platformlarında şu anda bizleri takip eden vatandaşlarıma buradan saygılarımı sunuyorum. Konuşmamın başında bu sabahki kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.” dedi.

ÇELİK KUBBE İLE FARKLI BİR LİGDEYİZ

Savunma sanayisi alanında birkaç önemli adım attıklarını ifade eden Erdoğan, “Çelik Kubbe sistemlerini ordumuzun envanterine kazandırdık.” şeklinde konuştu. Ayrıca, 14 kritik tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sistemler sistemi olan Çelik Kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz.” dedi.

KAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR RUH HALİ VAR

Cumhurbaşkanı, bazı çevrelerin eleştirilerini sert bir dille eleştirdi. “Ama burada asıl tuhaf olan ülkemiz içindeki kimi çevrelerin hazımsızlığıdır. ‘Çelik kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak’ diyecek kadar gözünü nefret bürümüş bir güruhun varlığı ülkemizin güvenliği konusunda kaygı duyulması gereken bir ruh halidir.” ifadelerini kullandı.

EZELİ VE EBEDİ KARDEŞLİĞİMİZİ İLAN ETTİK

Toplantıda, geniş bir yelpazede önemli konular ele alındığını belirten Erdoğan, Ahlat’ta yapılan kabine toplantısındaki gelişmeleri de hatırlattı. “Ahlat ve Malazgirt’teki törenlerde milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.” dedi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE CİDDİYETSİZLİK ÖRNEKLERİ

Ana muhalefet partisinin genel başkanının savunma sanayisiyle ilgili açıklamalarına da değinen Erdoğan, “Ciddiyetsizliği bakar mısınız. Doğru desen doğru değil, komik desen komik değil.” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Su ürünleri ihracatı ile ilgili gelişmeleri vurgulayan Erdoğan, “Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 1., dünyada 17’inciyiz.” açıklamasında bulundu.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı, nükleer enerji konusuna da değinerek, “Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, 2053 yılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak nükleer enerjiyi üretim portföyümüze mutlaka dahil etmek gerekir.” ifadelerini kullandı. Akkuyu Nükleer Santrali’nin bu hedeflerde önemli bir rol oynayacağına inandığını söyledi.

HUKUK VAR OLMAYA DEVAM EDECEK

Erdoğan, “Kimse görevini yapıyor diye kınanamaz. Bağırsalar da çağırsalar da adaletin tecelli etmesine mani olamayacaklar.” şeklinde konuştu.

2028’DE HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

2023 yılında ilan edilen Orta Vadeli Program’daki hedeflere ulaştıklarını belirten Erdoğan, “2028 sonunda 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız.” dedi. İşsizlik oranını ve enflasyonu düşürme hedeflerine de vurgu yaptı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ÖNEMLİ BİR GÜNDEM

Son dönemde 18 yaş altı suça karışan çocuklarla ilgili tartışmalara dikkat çeken Erdoğan, “Bu meselenin çok yönlü ele alınması gerektiğine inanıyorum.” diyerek, dijital dünyada çocuk hakları konusunda öncülük etme hedefini dile getirdi.