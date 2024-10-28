Çelik Kubbe’nin Gücü SİPER Ürün-1

ÇELİK KUBBE VE SİPER ÜRÜN-1 SİSTEMİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe’nin caydırıcı etkisini artıran SİPER Ürün-1 Sisteminin envantere katıldığını duyurdu. Bu gelişme, savunma sanayisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

YENİ SİSTEMİN FAYDALARI

SİPER Ürün-1 Sistemi, ülkemizin savunma kapasitesini güçlendiriyor. Haluk Görgün, “Bu sistem, ulusal güvenliğin temeli” diyerek sistemin stratejik önemine vurgu yaptı. Sistem, modern savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

GELECEKTEKİ PLANLAR

Savunma sanayisindeki yenilikler ve gelişmeler devam edecek. Haluk Görgün, “SİPER Ürün-1 ile birlikte, savunma alanında ileri teknolojileri kullanarak, caydırıcılığı artıracağız” şeklinde konuştu. Bu sistemin başarıyla uygulanması, Türkiye’nin savunma sanayii hedeflerine büyük katkı sağlaması bekleniyor.