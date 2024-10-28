Çelik Kubbe’nin Gücü SİPER Ürün-1 Sistemi

HALUK GÖRGÜN’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü olan SİPER Ürün-1 Sisteminin envantere girdiğini duyurdu. Görgün, “SİPER’in ardı Vatan. Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü SİPER Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan’ın kalkanı olacak” diye belirtti.

SİPER’İN GÖREVLERİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Görgün, SİPER Sistemi’nin savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabileceğini vurguladı. Ayrıca, çok daha ileri yeteneklere sahip SİPER Ürün-2 sistemi için geliştirme çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti. Görgün, “Cumhuriyetimizin 101. yılında milletimize armağan olsun” ifadesiyle sözlerini tamamladı.