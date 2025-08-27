Çelik, Netanyahu’nın Sözlerine Tepki Gösterdi

Tepkiler ve Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarıyla ilgili söylediklerine karşı sert bir reaksiyon gösterdi. Çelik, “Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.” ifadesini kullandı.

Tarih ve Hukukun Önemi

Çelik, “Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.” diyerek, Türkiye’nin 1915 olaylarıyla ilgili duruşunu ve Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamaların Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirdiğini belirtti. Çelik, Netanyahu’nun “tarihin vicdanı” tarafından mahkum edilmiş biri olduğunun altını çizerek, “Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.” şeklinde konuştu.

Netanyahu’nun Açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, 1915 olaylarıyla ilgili olarak “Ermeni soykırımı” tanımını yaptığını ve “Knesset bu yönde bir karar aldı. Ama ben de şahsen bunu söylemeye hazırım.” cümleleri ile kendi görüşünü ifade etti.