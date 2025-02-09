Çelik: Özel Gerçek Meselelere Vakit Ayırmalı

ÖMER ÇELİK’İN TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalara karşı sert bir tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır.” dedi. Ayrıca, “CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen ‘siyasi cari açığı’nı Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz.” şeklinde ifadeler kullandı.

ŞİİR OKUMA TAVSİYESİ

Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bertolt Brecht’in şiirini okuması durumunda yaptığı açıklamalarla ilgili eleştirilerde bulundu. “Özgür Özel, Sn Cumhurbaşkanımızın Bertolt Brecht’in şiirini okuması halinde, Cumhurbaşkanımıza söylediği çirkin sözleri geri alacağını ifade etmiş” diyerek, “Özel’in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 1997 yılında Siirt’te okunan ve sonrasında vesayet zihniyeti tarafından kendisine siyasi yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, ‘minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker’ dizesini içeren şiiri Özgür Özel’in CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

KENDİ LİGİNE DÖNMELİ

Çelik, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik polemikler üretmek yerine, “Kendi ligine dönmeli ve enerjisini CHP’nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır.” dedi. Aynı zamanda, “CHP’nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır.” şeklinde vurguladı. Çelik, Özel’in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarını da yanıtlamasını istedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “Bertolt Brecht’in şiiri bu, Allah’ın cahili. Ne Brecht’i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir.” ifadelerini kullanmıştı.