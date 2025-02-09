Çelik: Özel, Siyasi Meselelere Odaklanmalı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ’NDEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına karşı bir yanıt verdi. Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır.” dedi. Çelik, Özel’in CHP’yi yönetme konusundaki yetersizliğini, Cumhurbaşkanına ve AK Parti’ye yönelttiği siyasi mantıktan yoksun saldırılarla kapatmaya çalıştığını ifade etti.

ŞİİR ÖNERİSİ VE ELEŞTİRİ

Çelik’in açıklamalarında, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bertolt Brecht’in şiirini okuması durumunda, önceki çirkin sözlerini geri alacağına dair beyanına dikkat çekildi. “Özgür Özel, son günlerde şiir olayına sıkça değinmesi nedeniyle kendisine bir tavsiye vermek faydalı olacaktır. Cumhurbaşkanımızın 1997 yılında Siirt’te okuduğu ve ‘minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker’ dizesini içeren şiiri, Özgür Özel’in CHP grup toplantısında okuması oldukça anlamlı olacaktır.” dedi.

CHP’NİN İÇ KRİZLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Çelik, Özel’in sembolik eleştiriler yapmak yerine, kendi siyasi alanına dönmesi gerektiğini belirtti. “Cumhurbaşkanımıza karşı başarısız polemikler üretmek yerine, kendi ligine dönmeli ve enerjisini CHP’nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “CHP’nin iç kavgalarından başarıyla çıkınca, gerçek siyasi meselelerle ilgilenmelidir.” dedi. Çelik, Özel’in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarını da yanıtlamasını istedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şu sözleri sarf etmişti: “Bertolt Brecht’in şiiri bu, Allah’ın cahili. Ne Brecht’i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir.”