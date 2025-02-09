Çelik: Özel Siyasi Meselelere Odaklanmalı

ÖMER ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in recent sözlerine yanıt verdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendi partisini yönetme kabiliyetini kaybettikçe Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza saldırmaktadır.” şeklinde ifadeler kullandı. Çelik, Özel’in, “CHP’yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen ‘siyasi cari açığı’nı Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz.” yorumunu yaptı.

ŞİİR OKUMA TAVSİYESİ

Çelik’in açıklamaları arasında Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bertolt Brecht’in şiirini okuma durumunda kendisine söylediği çirkin sözleri geri alacağını belirttiği ifadesi öne çıktı. Çelik, “Özel’in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz.” diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 1997 yılında Siirt’te okunan ve “minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker” dizesini içeren şiiri CHP grup toplantısında okumasının manidar olacağını belirtti.

İÇ KRİZLERİ ÇÖZME ZAMANI

Çelik, Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanına karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi partisine yönelmesi gerektiğini vurguladı. “Özel, CHP’nin bitmek tükenmek bilmeyen iç krizlerini çözmeye harcamalıdır.” ifadelerini kullanan Çelik, Özel’in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt vermesini de istedi.

NE DEMİŞTİ ÖZGÜR ÖZEL?

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Bertolt Brecht’in şiiri bu, Allah’ın cahili. Ne Brecht’i bilir ne şiiri bilir ne sanat bilir ne kültür bilir.” ifadelerini kullanmıştı.