Çelik’ten Chp’ye Sokak Tepkisi

CHP YÖNETİMİNİN KULLANDIĞI DİLİN SORUNLARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar.” şeklinde ifadeler aktarıyor. Ayrıca, demokratik protestonun bir hak olduğunu ancak CHP yönetiminin kullandığı dilin demokratik protesto dili olmadığını belirtiyor. Çelik, CHP yönetiminin gündemdeki iddialara açık ve net bir yanıt veremediğini vurguluyor. Bu iddiaların daha önce CHP’li bazı isimler tarafından, CHP’li belediyeler ile ilgili olarak gündeme getirildiğine dikkat çekiyor.

CHP’NİN YETERSİZLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Çelik, “Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar.” ifadesini kullanıyor. Demokratik protesto hakkının, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar edildiğini iletiyor. CHP yönetiminin demokratik siyaset ve tutum konusuyla ilgili olarak başarısız kaldığını belirttiği açıklamasında, “Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir.” diyor.

CHP’Lİ SİYASETÇİLERİN İDDİALARINA CEVAP VERİLMESİ GEREKİYOR

Çelik, CHP yönetiminin gereksiz yere suskun kalmak yerine kamuoyuna çıkarak, kendi partileri içindeki bazı siyasetçilerin belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara yanıt vermesi gerektiğini vurguluyor. Bu yaklaşımın, toplumda daha sağlıklı bir siyasi iletişim ve anlayış oluşturmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyor.