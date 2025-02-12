YAKIŞIKSIZ VE ÇİRKİN SÖZLER

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Cumhurbaşkanı’na yönelik ifadelerini eleştirdi. “Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri son derece yakışıksız ve çirkindir,” diyen Çelik, Cumhurbaşkanı’nın siyasi kariyeri boyunca elde ettiği her pozisyonun halkın onayı ile geldiğini vurguladı.

İRADA SORGULAMAK AKILDIŞI

Cumhurbaşkanı’nın milli iradeye olan bağlılığının sorgulanmasını, “akıl dışı bir yaklaşım” olarak nitelendiren Çelik, Dervişoğlu’nun Türkiye’deki karanlık vesayetçi zihniyete işaret etmesi gereken sözleri, siyasi pusulasını kaybetmiş bir tutumla Cumhurbaşkanı’na söylediğini belirtti.