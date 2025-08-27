Çelik’ten Netanyahu’ya Tepki: Yalanları Arttı

ÖMER ÇELİK’TEN NETANYAHU’NUN SÖZLERİNE TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarıyla ilgili ifadelerine karşı bir tepki göstermiştir. Çelik, “Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.” şeklinde açıklama yapmıştır.

TARİHSEL GERÇEKLERİN ÖNEMİ

Çelik, “Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.” ifadesini kullanarak, Türkiye’nin tarih konularını hukuk ve diplomasi çerçevesinde yönettiğini vurgulamıştır. “1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu ‘tarihin vicdanı’ tarafından mahcup edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.” demiştir.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

Öte yandan, İsrail Başbakanı Netanyahu, “1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıdığını ‘Knesset bu yönde bir karar aldı. Ama ben de şahsen bunu söylemeye hazırım.” sözleriyle açıklamada bulunmuştur.