Çelik’ten Netanyahu’ya Tepki: Yeni Yalan

ÖMER ÇELİK’TEN NETANYAHU’YA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarına dair ifadelerine karşı çıktı. Çelik, “Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu.” şeklinde konuştu.

TARİH VE HUKUK ÖNÜNDE HÜKMÜ YOKTUR

Çelik, “Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin tarihe dair tüm gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yürüttüğünü belirtti. “Cumhurbaşkanımızın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir. Netanyahu, ‘tarihin vicdanı’ tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur.” dedi.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu ise, 1915 olaylarını “Ermeni soykırımı” olarak tanıdığını, “Knesset bu yönde bir karar aldı. Ama ben de şahsen bunu söylemeye hazırım.” sözleriyle dile getirmişti.