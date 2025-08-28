Çelik’ten Özel’e Sert Tepki Geldi

ÖMER ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez” açıklamasıyla durumu değerlendirdi.

MEŞRU KURUMLARA GAYRİMEŞRU SALDIRILAR

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu ‘siyasi meşruiyet’ alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır” dedi. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef almasının, demokratik değerleri tahrip etmeye yönelik bir çaba olduğunu belirtti. Çelik, Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışmasının kendisini ilgilendirdiğini, ancak “Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine asla müsaade etmeyiz” sözleriyle net bir tutum sergiledi.