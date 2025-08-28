Çelik’ten Özel’e Siyasi Tepki: Kabul Edilemez

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalara karşı sert bir cevap verdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.

SİYASİ PARTİLERİN TEMEL MİSYONU

Çelik, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Bir siyasi parti meşru alan içinde varolur. Siyasi partilerin en büyük misyonu “siyasi meşruiyet” alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır.” Bu kapsamda Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef almasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Çelik, “Özgür Özel’in kendi siyaset yaptığı zemini de vareden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir.” dedi. Ayrıca, “Özgür Özel’in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz.” şeklinde ifade ederek, demokratik süreçlere yapılan müdahalelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.