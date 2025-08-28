Gündem

Çelik’ten Özel’e Tepki: Bu Kabul Edilemez

celik-ten-ozel-e-tepki-bu-kabul-edilemez

ÖMER ÇELİK’TEN CHP’Lİ ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalara karşı sert bir yanıt verdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.

MEŞRU KURUMLARIN HEDEF ALINMASI

Çelik, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, meşru kurumlara yönelik bu tür saldırıların tehlikesine dikkat çekti. “Bir siyasi parti meşru alan içinde var olur. Siyasi partilerin en büyük misyonu ‘siyasi meşruiyet’ alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır” dedi. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef almasının, demokratik değerleri zedelerken, kendi partisini de meşruiyet alanından koparacağını belirtti. Çelik, bu tür müdahalelere asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Tunç: “Özgür mü, Özel mi kalacaksın?”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sert bir karşılık vererek, yargıyı hedef aldığını iddia etti ve iki seçenek sundu.
Dünya

Hindistan 17 milyar dolar tasarruf etti

ABD'nin Hindistan'a getirdiği %50 gümrük vergisi, Rusya'dan indirimli petrol alımındaki mali avantajı tehlikeye sokuyor. Yeni Delhi, ekonomik baskı ve jeopolitik denge arasında zor bir durumda.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.