Çelik’ten Özel’e Tepki: Bu Kabul Edilemez

ÖMER ÇELİK’TEN CHP’Lİ ÖZEL’E TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalara karşı sert bir yanıt verdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan galiz sözleri siyasi eleştiri değildir. Özgür Özel’in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.

MEŞRU KURUMLARIN HEDEF ALINMASI

Çelik, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, meşru kurumlara yönelik bu tür saldırıların tehlikesine dikkat çekti. “Bir siyasi parti meşru alan içinde var olur. Siyasi partilerin en büyük misyonu ‘siyasi meşruiyet’ alanını tüm galiz müdahalelerden korumaktır” dedi. Özgür Özel’in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef almasının, demokratik değerleri zedelerken, kendi partisini de meşruiyet alanından koparacağını belirtti. Çelik, bu tür müdahalelere asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.