Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Tepki

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tavrını eleştirdi. Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi tarihin en şuursuz işlerinden birine imza atıp, Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkmış” dedi. Özel’in, ABD’nin Gazze’deki halkı sürgün etme planına Cumhurbaşkanı’nın tepkisiz kaldığını iddia etmesinin siyasi gaf olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI’NIN FİLİSTİN DAVASI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Çelik, açıklamasında Cumhurbaşkanı’nın, Filistin davasına yönelik her platformda cesurca ve net bir şekilde görüşlerini ifade ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı’nın “bütün siyasi hayatı boyunca bulunduğu ulusal ve uluslararası her zeminde Filistin davası için kimsenin söylemeye cesaret edemediği hakikatleri en net şekilde ifade eden yegane siyasi lider” olduğunu ifade etti.

Bu sözler, Cumhurbaşkanı’nın Filistin konusundaki duruşunun önemini yeniden gündeme getirirken, Özgür Özel’in açıklamalarının eleştirilmesine zemin hazırladı.