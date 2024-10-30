“Çelme Takan Şüpheliler Gözaltında”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ TARİH VE YER

Olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesinde bulunan Adnan Menderes Caddesi’ndeki bir eğlence mekanının önünde gerçekleşti. Mekanda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek ile T.K. ve beraberindeki kişiler arasında belirsiz bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

YOLDAKİ KAZA VE SONUÇLARI

Arbede sırasında, kaldırımdaki gruptan kaçmak isteyen Çiçek’e T.K. çelme taktı. Yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek’in üzerinden, o sırada seyir halinde olan Y.F. idaresindeki otomobil geçti. İhbar üzerine sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, Çiçek Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, Çiçek önceki gece yaşamını yitirdi. Olay esnasında yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çiçek’in cenazesi ise dün Serdivan ilçesinde toprağa verildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.F. ve çelme takan T.K., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çiçek’in ölümü üzerine savcılık, üç kişiye gözaltı kararı verdi. Hilmi Tunahan Çiçek’e çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.