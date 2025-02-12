Celtic ve Bayern Münih Karşılaşıyor

CELTIC, BAYERN MÜNİH’İ AĞIRLAYACAK

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Bayern Münih’i kendi sahasında konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki play-off aşamasında Celtic, güçlü rakibi Bayern Münih’i Glasgow’da ağırlama fırsatı buluyor. 12 yıl aradan sonra eleme turlarında mücadele eden İskoç ekibi, kendi evinde beklenmedik bir sonuca ulaşmayı hedefliyor.

BAYERN MÜNİH DEPLASMAN SORUNUNU GİDERMEK İSTİYOR

Öte yandan Bayern Münih, Avrupa arenasında sürdürdüğü kötü deplasman performansını sonlandırarak, son 16 turuna geçiş biletini almak istiyor. Bu maç, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.