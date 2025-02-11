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Cem Aydın’a 5 Yıl Hapis Talebi

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İDDİANAMEDE BAŞSAVCI GÜRLEK’İN ROLÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek “mağdur” olarak yer alıyor. İddianamede, aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdüren Gürlek’in geçmişte terör suçlarıyla ilgilenen ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu belirtildi.

AÇIKLAMALAR VE HEDEF GÖSTERME DURUMU

Gürlek’in geçmişte ve hali hazırda terör örgütleri tarafından hedef alındığı ifade ediliyor. İddianamede, şüpheli Cem Aydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı “retweet” paylaşımında Gürlek’i hedef gösterdiği, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermesi nedeniyle bu paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanıyor.

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