Cem Denli, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

CEM DENLİ’NİN HAYATINI KAYBETMESİ

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncusu Cem Denli, 2 Ağustos tarihinde yaşadığı motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU’NDAN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Türkiye Hentbol Federasyonu, sosyal medya platformunda 34 yaşındaki milli sporcunun ölümüyle ilgili bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, “Milli sporcumuz Cem Denli’nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, “Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz.” denildi.

Cem Denli, kariyeri boyunca 2017 Samsun Deaflympics’te kazandığı altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’ndaki dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’ndaki dünya ikinciliği ile Türk spor tarihinde önemli bir yere sahip oldu.